Российские туристы третьи сутки не могут улететь из Китая

Хайнань, 25 ноября. В аэропорту Хайнаня около трехсот туристов из России не могут улететь в Хабаровск из-за поломки самолета.

На юге Китая на курортном острове Хайнань 280 туристов из России с пятницы ожидают вылета в Хабаровск. Рейс, который должен был отправиться из аэропорта Хайкоу, отложили «по техническим причинам». Как выяснилось впоследствии, сломалась одна из деталей самолета, и теперь россияне дожидаются, когда ее доставят в Китай.

«Для ремонта потребовались запчасти, которые должен был еще вчера прислать европейский поставщик. По каким-то своим причинам он этого не сделал, поэтому рейс постоянно задерживали. Завтра днем запчасти доставят в Хайкоу и, думаю, ближе к вечеру туристы смогут вылететь в Хабаровск», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, все пассажиры временно размещены в гостинице. Чартерные рейсы из Хабаровска в Хайнань с 9 ноября текущего года осуществляет авиакомпания «ИрАэро», на них задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200ER.