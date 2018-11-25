Охранник нацистского лагеря Маутхаузен предстанет перед судом в 95 лет

Берлин, 25 ноября. Охранник нацистского лагеря Маутхаузен предстанет перед судом в возрасте 95 лет по обвинению в причастности к гибели 36 223 заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение в адрес жителя Берлина выдвинула немецкая прокуратура. Установлено, что мужчина работал охранником в Маутхаузене с середины 1944 до начала 1945 годов. Следствие полагает, что Ганс Х. причастен к смерти десятков тысяч узников лагеря.

Ранее стало известно о депортации из США в Германию пособника нацистов. В ФРГ ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам людей в концлагере Травники.

Газета.ru отмечала, что решение об экстрадиции было утверждено 15 лет назад. Однако ни одна из стран долгое время не хотела принимать преступника.

Также сообщалось, что украинские власти готовят концлагеря для жителей Донбасса.