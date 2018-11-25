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Сирия: число пострадавших в Алеппо от снарядов с хлором увеличилось до 100 человек

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Сирия: число пострадавших в Алеппо от снарядов с хлором увеличилось до 100 человек

Дамаск, 25 ноября. Число пострадавших в результате атаки незаконных вооруженных формирований снарядами с хлором в районе аль-Халидия провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики выросло до 100 человек. Об этом сообщает SANA. Агентство указывает, что большинство пострадавших госпитализированы с удушьем.

«Террористическое нападение на район аль-Халидия в Алеппо привело к тому, что восемь мирных жителей пострадали от удушья, они госпитализированы в больницы»,  — отмечает SANA.

Следует отметить, что изначально сообщалось о восьми пострадавших в результате атаки снарядов с хлором. Однако вскоре выяснилось, что их число значительно выше. SANA также напоминает, что боевики регулярно применяют самодельные ракеты и минометы.

Накануне RT сообщала о гибели 20 человек в результате авиаудара коалиции США в Сирии.

Автор: Сергей Свазовский
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