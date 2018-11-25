Полицейские США в «Черную пятницу» по ошибке застрелили покупателя

Вашингтон, 25 ноября. Сотрудники правоохранительных органов штата Алабама застрелили покупателя торгового центра, приняв его за опасного преступника.

В «Черную пятницу», 23 ноября, в городе Гувер (штат Алабама, США) произошел трагический инцидент, виновником которого стал один из местных полицейских. Как сообщает CNN, страж правопорядка открыл стрельбу, приняв одного из покупателей торгового центра за опасного преступника. В результате 21-летний молодой человек от полученных ран скончался на месте. Как сообщается, полицейский после ЧП был отправлен в отпуск.

«Повезло, что этот офицер был там, где ему нужно. Мы считаем, что своими действиями он предотвратил еще несколько преступлений», – заявил, комментируя случившееся, шериф округа Джефферсон.

Между тем, настоящий преступник, которого пытались найти и остановить полицейские, находится на свободе.

Напомним, в одном из торговых центров Гувера в день распродаж началась стрельба, причиной которой стала потасовка между двумя подростками. В результате ранения получили 12-летний ребенок и 18-летний парень. Ранее полиция сообщила, что преступник убит при задержании. Однако, позднее выяснилось, что застрелили не того человека.