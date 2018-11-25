Сирия: группа боевиков переправлена из Идлиба в Турцию

Дамаск, 25 ноября. Группа боевиков переправлена Турцией из Идлибской зоны деэскалации в турецкий город Нусайбин, расположенный на границе с Сирией. Об этом сообщает газета al-Watan.

Издание указывает, что члены незаконных вооруженных формирований покинули Идлиб и направились в Камышлы.

«Турецкие вооруженные силы перевезли большое число террористов Идлиба в лагерь, развернутый рядом с государственной больницей в турецком городе Нусайбин», — сообщает al-Watan.

Следует отметить, что «курдские отряды самообороны», составляющие часть Сирийских демократических сил (SDF), признаны в Турции террористическими организациями. Планы Вашингтона сформировать на их основе так называемые силы безопасности границы вызвали крайнее недовольство Анкары. Турция заявила об угрозе своим национальным интересам и вскоре начала операцию «Оливковая ветвь». В ходе противостояния протурецкие силы вытеснили из Африна курдские вооруженные формирования.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно анонсировал новую операцию против курдов к востоку от Евфрата.