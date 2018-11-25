Ученые обнаружили вещество, которое отвечает за ассиметричность тела человека

Москва, 25 ноября. Ученые из США и Франции обнаружили белок, который отвечает за ассиметричность тел у людей и животных.

В ходе совместных исследований по поиску первопричин ассиметричности тел у человека и животных международная группа ученых сделала важное открытие. Как выяснилось, на клеточном уровне за ассиметрию отвечает белок Myosin 1D. Об этом сообщается в одной из публикаций журнала Sience.

Проведя ряд экспериментов, ученые выяснили, что белок оказывает воздействие на разных уровнях — он способствует ассиметрии клеток и даже переносит этот эффект на поведение.

Опыты проводились на мухах-дрозофилах, дыхательная трахея которых представляет собой симметричный орган. Ученым удалось искусственным образом добиться выработки у мух белка Myosin 1D, после чего их трахея начала закручиваться и это отразилось на движении всего тела.

Отметим, ассиметрия характерна для большинства живых существ на Земле — так, сердце человека находится с левой стороны, ассиметричны наши ладони и даже разные половины лица.

Ученые Франции и США планируют и дальше исследовать белок, отвечающий за ассиметрию — они предполагают, что его влияние на анатомию и психологию может быть еще более обширно.