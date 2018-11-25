«Мне там было классно»: Варнава рассказала о тоске по Украине

Москва, 25 ноября. Резидент Comedy Woman, телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что тоскует и скучает по тем временам, когда она ездила на Украину. По ее словам, она приедет в Киев сразу же после того, как истечет пятилетний запрет на въезд в эту страну.

«Мне там было классно! Меня там круто принимали и меня там узнавали и до сих пор мне пишут», — сказала Варнава в эфире шоу «А поговорить?» на YouTube.

Как отметила телеведущая, до российско-украинского конфликта в ее планы даже входила покупка квартиры в «любимом городе» Киеве.

Телеведущая добавила, что до сих пор находится в недоумении по поводу того, что ее лишили возможности видеть своих украинских поклонников.

В 2016 году во время концерта в Крыму участницы Comedy Woman, среди которых была Варнава, спели песню о президенте Российской Федерации Владимире Путине. После этих гастролей российская телеведущая спокойно приезжала в Киев и выступала с шоу. Уже в марте 2017 года в Службе безопасности Украины заявили, что действия девушки «противоречили интересам обеспечения безопасности Украины». СБУ в связи с этим запретило Варнаве посещать территорию Украины сроком на пять лет.

Добавим, что под запретом на Украине находятся такие российские артисты, как Дима Билан, Сергей Вакуленко, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Стас Пьеха, Лолита Милявская, Юлианна Караулова, Сергей Шнуров, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Юлия Самойлова и другие.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Глава российского государства подчеркивал, что решение, принятое крымчанами, является окончательным и обсуждению не подлежит.