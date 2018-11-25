Вопрос процедуры автокефалии УПЦ до конца не решен — Варфоломей

Афины, 25 ноября. Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что процедура автокефалии Украины не полностью согласована, однако он намерен довести предоставление томоса до конца.

В субботу на внеочередном заседании Синода Румынской православной церкви Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил, что процедура предоставления автокефалии Украинской православной церкви не полностью урегулирована. Варфоломей связал это с тем, что ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите два года назад — там отсутствовали многие поместные церкви, включая Русскую.

Впрочем, как заявил патриарх, это не помешает планам по предоставлению томоса, что станет, по его словам, «еще одним жертвенным актом на благо миллионов украинских верующих».

«У нас есть надежда, что скоро завершатся процессы объединения разрозненных там (на Украине) частей, чтобы мы могли продолжить подготовку и предоставление соответствующего Патриаршего и Синодального томоса, Церкви Украины воссоединенной, новой автокефальной братской церкви», — сообщил Варфоломей.

Константинопольский патриарх обратился за поддержкой к Румынской православной церкви, которая еще не заявила о своей позиции по поводу Украины.

Напомним, во вторник, 27 ноября, в Стамбуле пройдет Синод Константинопольской церкви, одним из вопросов которого станет предоставление автокефалии Украине. Впрочем, в Киеве еще не готовы к томосу — не названа даже дата «объединительного собора», который хотят провести украинские власти и местная неканоническая церковь.

Напомним, в сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. В РПЦ предупредили о возможных трагических последствиях данного шага, одним из которых может стать раскол православия. Несмотря на это, Константинополь отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали канонически ничтожным, так как оно противоречит нормам церковного строя.

Кроме того, Константинополь снял обвинения с глав двух неканонических церковных организаций: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.