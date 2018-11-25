Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ

Донецк, 25 ноября. Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в ДНР.

Ряд районов города Горловка, расположенного на территории Донецкой народной республики, обесточена после артиллерийского обстрела. Об этом заявил и.о. главы Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела обесточены две линии, без электроснабжения поселки Никитовка, Ртутный, жилмассив Солнечный, Калиновка», — сообщил Приходько.

Без электричества остались несколько котельных. В ДНР сообщают, что обстрел Горловки продолжается.

Отметим, город Горловка находится в непосредственной близости от линии соприкосновения и регулярно попадает под огонь украинских силовиков. Так, в середине ноября ВСУ Украины обстреляли город с помощью ударного беспилотника — тогда был нанесен ущерб городскому транспорту, пострадали жилые дома.

Напомним, в ДНР и ЛНР отказались признать легитимность правительства, пришедшего к власти на Украине в результате госпереворота, и провозгласили независимость. Киев в ответ ввел войска на территорию Донбасса, начав так называемую «антитеррористическую операцию», однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины.

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек. Для урегулирования конфликта контактная группа приняла в Минске документы, определяющие шаги для деэскалации, однако ВСУ ежедневно нарушают соглашения, обстреливая позиции ЛНР и ДНР.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, накануне вооруженные силы Украины заявили о том, что заняли село Рассадки в так называемой «серой зоне» Донбасса.