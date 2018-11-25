Макрон назвал позором насилие во время протестов во Франции

Париж, 25 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон пристыдил тех, кто совершал насилие во время протеста «желтых жилетов».

Президент Макрон осудил насилие над журналистами, полицейскими и простыми гражданами во время демонстраций протеста так называемых «желтых жилетов», отметив, что во Франции «нет места» подобным действиям.

«Спасибо силам правопорядка за смелость и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами. Позор тем, кто пытался запугивать выборных должностных лиц. В республике нет места этому насилию», — заявил Макрон.

Напомним, накануне во Франции на акции протеста «желтых жилетов» вышли около 80 тысяч человек. Поводом для демонстраций стало планируемое повышение цен на топливо в стране. Так, с января бензин должен подорожать примерно на три евроцента, дизельное топливо — на 6,5 евроцента за литр.

Центральной площадкой протестующих стали Елисейские поля в Париже — там демонстранты построили баррикады, ломая остановки общественного транспорта и разбивая витрины магазинов. Полиция была вынуждена применить спецсредства — против протестующих применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как сообщают в СМИ, по всей Франции в ходе столкновений демонстрантов и органов охраны правопорядка задержано около 130 человек.