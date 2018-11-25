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Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

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Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

Хельсинки, 25 ноября. Россиянин Александр Большунов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии с результатом две минуты 29,35 секунды.

Следом за нашим спортсменом финишировал представитель Норвегии Хесфлот Клебо. Тройку призеров замкнул еще один норвежец  — Эйрик Брандсдаль.

Помимо Большунова, на лыжных гонках в Финляндии Россию представлял в спринте Глеб Ретивых. Он финишировал на пятом месте.

Газета.ru напоминает, что на Олимпиаде в Южной Корее Большунов завоевал четыре медали, в том числе три «серебра» и одну «бронзу».

Ранее стало известно о победе россиянина Сергея Слепова в спринте на пятом этапе Кубка IBU.

Также сообщалось об успехе российской сборной в танковом биатлоне. Наша команда отпраздновала победу на Армейских международных играх, прошедших в Московской области.

Автор: Сергей Свазовский
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