NI предупредило об опасности российских беспилотников, способных летать над США и Канадой

Москва, 25 ноября. Американские СМИ предупредили об опасности, исходящей от новейших беспилотников, якобы разрабатываемых в России. Как пишет издание National Interest, новые российские БПЛА «смогут достигать территории Канады и США».

В статье отмечается, что эти беспилотники могут похвастаться впечатляющими характеристиками. Ссылаясь на сообщение газеты «Красная звезда», National Interest утверждает, что новейшие российские БПЛА способны достичь «любой точки континентальной Европы, если они вылетят из Калининградской области, а также Канады, если будут отправлены с Чукотки».

Американское издание также сообщает, что уже в ближайшем будущем эти беспилотники встанут на вооружение армии РФ. Как сказано в сообщении агентства, дальность полета БПЛА будет составлять 3000 километров.

Журналисты National Interest уверены в том, что новые беспилотники России дотянутся до границ США и Канады, несмотря на то, что даже при заявленной изданием дальности БПЛА не долетят до Ванкувера, который расположен в 4000 км.

Агентство утверждает, что российские Вооруженные силы уже якобы получили 1,8 тыс. беспилотников.

Напугав читателей неотвратимостью мнимой российской угрозы, National Interest пишет, что Канада и США смогут «защитить» себя от российских летательных аппаратов. В статье отмечается, что некое американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вычислит любой летательный аппарат, который пересечет американскую или канадскую границу.

Таким образом можно сделать вывод, что статья National Interest о новейших беспилотниках ВС РФ имеет провокационный характер.