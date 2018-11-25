Начало матча финала Копа Либертадорес в Буэнос-Айресе перенесли из-за беспорядков

Буэнос-Айрес, 25 ноября. Ответный матч финала Копа Либертадорес в Буэнос-Айресе между командами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли из-за беспорядков. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

В финальном поединке Копа Либертадорес сошлись два самых популярных и титулованных аргентинских клуба. Первый матч также был перенесен. Тогда причиной изменения даты стали сложные погодные условия — сильный дождь. Игра состоялась днем позже и завершилась ничьей 2:2.

Ответный поединок может пройти позже запланированной даты из-за беспорядков. Болельщики «Ривер Плейта» атаковали автобус с футболистами «Боки Хуниорс». В итоге пострадали несколько человек. Среди них и хорошо известный европейскому зрителю Карлос Тевес, защищавший цвета туринского «Ювентуса», передает Газета.ru.

Ранее питерский «Зенит» обратился к болельщикам в связи с дракой при участии нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кокорина.