Российская фигуристка Медведева не вышла в финал Гран-при

Гренобль, 25 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при.

Чтобы выступить в финале, Медведевой необходимо было побеждать на этапе Гран-при во французском Гренобле. При определенном стечении обстоятельств россиянку могло устроить и второе место. Выполнить эту задачу Медведевой не удалось. Спортсменка призналась, что недовольна показанным результатом.

«Недовольство именно собой — не местом и чем-либо еще, а именно собой — оно есть. При этом я понимаю, какую работу мы проделали», — цитирует фигуристку Газета.ru.

Ранее стало известно, что после короткой программы Медведева занимает третье место на этапе Гран-при во Франции. Лидировала японка Маи Михара. На второй позиции расположилась Рика Кихира. Также сообщалось, что Медведева стала обладательницей необычных коньков.