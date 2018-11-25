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Спорт

Российская фигуристка Медведева не вышла в финал Гран-при

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Российская фигуристка Медведева не вышла в финал Гран-при

Гренобль, 25 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при.

Чтобы выступить в финале, Медведевой необходимо было побеждать на этапе Гран-при во французском Гренобле. При определенном стечении обстоятельств россиянку могло устроить и второе место. Выполнить эту задачу Медведевой не удалось. Спортсменка призналась, что недовольна показанным результатом.

«Недовольство именно собой  — не местом и чем-либо еще, а именно собой  — оно есть. При этом я понимаю, какую работу мы проделали»,  — цитирует фигуристку Газета.ru.

Ранее стало известно, что после короткой программы Медведева занимает третье место на этапе Гран-при во Франции. Лидировала японка Маи Михара. На второй позиции расположилась Рика Кихира. Также сообщалось, что Медведева стала обладательницей необычных коньков.

Автор: Сергей Свазовский
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