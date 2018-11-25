Дамаск, 25 ноября. Обстрел города Алеппо снарядами с хлором является доказательством обладания боевиками запасами химического оружия, о чем заявил его губернатор Хусейн Дияб. Его слова цитирует телеканал Ikhbariya.

По его словам, число пострадавших от обстрела выросло до 41 человек.

«Ракеты террористов содержали отравляющие газы, это доказывает, что террористы обладают запасами химического оружия», — сказал губернатор.

В субботу жилые районы Алеппо аз-Захра и аль-Халидия, а также улица Нил подверглись обстрелу со стороны боевиков террористических группировок, применивших снаряды с хлором. Как минимум четыре ребенка пострадали при обстреле.

Напомним, ранее сообщалось, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате удара международной коалиции во главе с США погибли 20 мирных жителей.