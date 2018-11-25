Наталия Орейро сняла клип в Мособласти

Москва, 25 ноября. Знаменитая уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сняла видеоклип на песню To Russia with Love в городе Балашиха Московской области. Клип сделан на фоне домов и улиц с изображениями знаменитой южноамериканской исполнительницы. Некоторые эпизоды сняты в местном Дворце культуры.

В новом произведении нашлось место и для местных жителей, спевших вместе с Натальей Орейрой. Следует также отметить, что песня частично исполнена на русском языке. Певица призналась, что хочет лучше узнать Россию и изучить русский язык.

«Я хочу изучить его получше! Каждый раз, когда я приезжаю, узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», — сказала легендарная исполнительница.

Ранее Наталья Орейро спела песню о Чебурашке на русском языке. Об этом писала Газета.ru.