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Правитель Дубая оплатил лечение россиянки, скончавшейся в ОАЭ

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Правитель Дубая оплатил лечение россиянки, скончавшейся в ОАЭ

Дубай, 24 ноября. Вице-президент, глава правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счет за лечение россиянки Натальи Поповой, скончавшейся в ОАЭ. Об этом сообщает RT Arabic.

Женщина отдыхала в Дубае вместе с семьей. 29 октября она почувствовала недомогание. Медики диагностировали расслоение аорты. Попову госпитализировали в один из самых дорогих госпиталей Дубая. Но спасти ее не удалось. После нескольких недель в коме россиянка умерла.

Родственникам предъявили счет на 230 тысяч долларов США за лечение. Без внесения этой суммы им отказались выдавать тело скончавшейся. В ситуацию вмешался правитель Дубая. Он оплатил лечение.

Ранее сообщалось, что россиянка в Дубае укусила полицейского в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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