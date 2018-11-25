Геращенко попросил Мэй не пускать Охлобыстина в Лондон

Киев, 25 ноября. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко пришел в ярость после того, как узнал, что фестиваль «Неделя российского кино» в Лондоне посетит популярный российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин. Он обратился к премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Британии российского артиста.

Как считает украинский чиновник, для цивилизованной страны совершенно недопустимо выдавать визу и принимать у себя Охлобыстина, потому как тот поддерживает народные республики Донбасса. В частности, российский актер имеет паспорт гражданина Донецкой народной республики. На Украине же российский актер занесен в базу скандального сайта «Миротворец», напомнил Геращенко.

«Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мей с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко выразил надежду, что Мэй его услышит и не пустит Охлобыстина в Лондон.



Третья «Неделя российского кино» пройдет в Великобритании с 25 ноября по 2 декабря. В рамках фестиваля в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге будут проходить премьерные кинопоказы, вручение премии «Золотой Единорог», благотворительные мероприятия, выставки. Охлобыстина можно будет увидеть в мелодраме Михаила Расходникова «Временные трудности» о жизни мальчика с врожденной болезнью.

Напомним, в августе 2014 года Охлобыстин был включен Украиной в санкционный список за позицию по войне в Донбассе и присоединению Крыма к России. На Украине запрещен к показу 71 кинофильм и телесериал с участием российского актера. В Киеве также уверены в том, что Охлобыстин создает угрозу национальной безопасности Украины.