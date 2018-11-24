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Сирия: число пострадавших от обстрела снарядами с хлором в Алеппо достигло 30

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Сирия: число пострадавших от обстрела снарядами с хлором в Алеппо достигло 30

Дамаск, 24 ноября. Число пострадавших от обстрела боевиков снарядами с хлором в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики достигло 30. Об этом сообщает SANA.

Незаконные вооруженные формирования применили снаряды, содержащие хлор, в районе аль-Халидия. Изначально сообщалось о восьми пострадавших. Их госпитализировали с сильным удушьем. К настоящему моменту известно о 30 потерпевших.

«Террористическое нападение на район аль-Халидия в Алеппо привело к тому, что восемь мирных жителей пострадали от удушья, они госпитализированы в больницы», — пишет SANA.

Агентство напоминает, что боевики регулярно применяют минометы и самодельные ракеты.

Ранее стало известно об атаке боевиков незаконных вооруженных формирований снарядами, содержащими хлор в сирийской провинции Алеппо. В результате пострадали восемь мирных жителей.

 

Автор: Сергей Свазовский
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