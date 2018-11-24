Viber создал чат для миллиарда пользователей

Москва, 24 ноября. Специалисты мессенджера Viber создали групповой чат, рассчитанный на один миллиард пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге приложения.

Для присоединения к беседе пользователям следует нажать на соответствующую ссылку. Каждый новый участник получит возможность ознакомиться с перепиской.

Управление группой возложено на модераторов. В их обязанности входит рецензия сообщений, закрепление самых важных посланий и другие функции.

Viber стал первым мессенджером, создавшим чат на миллиард людей. Новинка уже доступна для устройств iOS и Android.

Ранее Газета.ru сообщала о сбое в работе Viber. Более половины пользователей испытали проблемы с соединением. 30% не могли отправить сообщения. Кроме того, статус многих пользователей не отображался. Сбой коснулся жителей нескольких европейских стран.