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Сирия: восемь мирных жителей пострадали после атаки с применением хлора в Алеппо

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Сирия: восемь мирных жителей пострадали после атаки с применением хлора в Алеппо

Дамаск, 24 ноября. Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки незаконных вооруженных формирований с применением хлора в районе аль-Халидия провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA.

Боевики использовали снаряды, содержащие хлор. Пострадавшие люди доставлены в местные больницы с сильным удушьем.

«Террористическое нападение на район аль-Халидия в Алеппо привело к тому, что восемь мирных жителей пострадали от удушья, они госпитализированы в больницы»,  — указывает SANA.

Агентство напоминает, что боевики регулярно обстреливают Алеппо, используя минометы и самодельные ракеты.

Накануне стало известно о гибели 20 человек в результате удара международной коалиции во главе Соединенными Штатами Америки в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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