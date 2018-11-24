Сирия: восемь мирных жителей пострадали после атаки с применением хлора в Алеппо

Дамаск, 24 ноября. Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки незаконных вооруженных формирований с применением хлора в районе аль-Халидия провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA.

Боевики использовали снаряды, содержащие хлор. Пострадавшие люди доставлены в местные больницы с сильным удушьем.

«Террористическое нападение на район аль-Халидия в Алеппо привело к тому, что восемь мирных жителей пострадали от удушья, они госпитализированы в больницы», — указывает SANA.

Агентство напоминает, что боевики регулярно обстреливают Алеппо, используя минометы и самодельные ракеты.

Накануне стало известно о гибели 20 человек в результате удара международной коалиции во главе Соединенными Штатами Америки в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.