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ВСУ заявили о взятии населенного пункта в «серой зоне» Донбасса

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ВСУ заявили о взятии населенного пункта в «серой зоне» Донбасса

Киев, 24 ноября. Вооруженные силы Украины заявили о том, что заняли село Рассадки в так называемой «серой зоне» Донбасса. Об этом сообщается на странице пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook. К посту подкреплены видеозаписи, на которых запечатлены украинские военнослужащие в селе Рассадки.

Серыми зонами принято называть местность, разделяющую ВСУ с вооруженными силами Донецкой и Луганской народных республик. Согласно минским соглашениям, вводить войска в серую зону запрещается. Однако Киев регулярно нарушает договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.

Ранее сообщалось о многочисленных небоевых потерях, которые несут украинские вооруженные силы в Донбассе. Конфликты между украинскими военными часто приводят к трагическим исходам. Широко распространю и пьянство.

Автор: Сергей Свазовский
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