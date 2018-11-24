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На севере Сирии состоялся обмен десяти сирийцев на боевиков оппозиции — Минобороны РФ

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На севере Сирии состоялся обмен десяти сирийцев на боевиков оппозиции — Минобороны РФ

Москва, 24 ноября. В районе населенного пункта Тадэф в 35 километрах северо-восточнее города Алеппо произошел обмен десяти граждан Сирии, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями, на десять боевиков отрядов вооруженной оппозиции. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, во время обмена присутствовали представители Сирийского арабского красного полумесяца, турецкой и иранской сторон. Данный обмен организовали представители российского военного ведомства в рабочей группе по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести лиц, которые действуют в рамках Астанинского формата.

Напомним, что очередная встреча в Астане состоится 28-29 ноября с участием правительства САР, стран-гарантов и сирийской вооруженной оппозиции. Также на встречу приглашены представители ООН и Иордании.

Автор: Алексей Громов
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