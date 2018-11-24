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Сирия: боевики продолжают убивать и похищать мирных жителей в Идлибе — Минобороны РФ

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Сирия: боевики продолжают убивать и похищать мирных жителей в Идлибе — Минобороны РФ Москва, 24 ноября. В Центр по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся убийствах и похищениях активистов и мирных граждан, которые выступают против бесчинств боевиков в отношении местного населения. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Согласно приведенным данным, российская сторона обратилась к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, отказавшись от вооруженных провокаций.

В Минобороны РФ констатировали, что действующие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий.

Напомним, что сейчас территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками САР. В данном районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.

Автор: Тимур Румянцев
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