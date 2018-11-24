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Захарова прокомментировала решение Франции дать аккредитацию RT

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Захарова прокомментировала решение Франции дать аккредитацию RT

Париж, 24 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Франции дать аккредитацию российским средствам массовой информации RT и Sputnik.

По ее словам, на протяжении длительного времени французские власти критиковали эти СМИ, называя их «машиной для пропаганды». Захарова отметила, что журналисты RT и Sputnik работают в Донбассе, Сирии и других горячих точках.

«То, что вы делаете уже на протяжении нескольких лет в различных частях света, наконец доказало всему миру, что вы  — журналисты», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

RT напоминает, что весной 2018 года сотрудник этого СМИ не был допущен в Елисейский дворец по распоряжению президента Франции.

Ранее сообщалось о вылете журналистов RT из Нигерии после инцидента с изъятием паспортов.

Автор: Сергей Свазовский
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