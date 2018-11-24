Париж, 24 ноября. Более 80 тысяч протестующих вышли на акции «желтых жилетов» во Франции. Об этом свидетельствуют данные местных правоохранителей.

Французы выступают против повышения цен на топливо. По данным социологических служб, отмену соответствующего решения правительства поддерживают около 80% жителей Франции.

Массовые акции начались 17 ноября и охватили сразу несколько регионов страны. Протесты сопровождаются нарушениями общественного порядка. По данным полиции к настоящему моменту задержаны в общей сложности 282 человека. В отношении 157 митингующих избрана мера пресечения в виде содержания под стражу.

Газета.ru сообщает, что правительство Франции не планирует пересматривать решение о повышении налогов на топливо.

Ранее стало известно, что на протесты во Францию в субботу вышли 23 тысячи человек.