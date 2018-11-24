Москва, 24 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал украинцев встать на защиту своей церкви. Это, по его мнению, является их прямой обязанностью и долгом.

Как отметил политик, сейчас власти страны занимаются физическим уничтожением УПЦ и пытаются создать на ее обломках некое подобие государственного церковного учреждения, «главной задачей которого будет воспитание в прихожанах ненависти к России и ко всему русскому».

Говоря о Порошенко, Азаров подчеркнул, что украинский президент делает все для физического уничтожения Украинской православной церкви, нормы Конституции и законы для него являются пустым звуком. Киеву не нужна как таковая церковь, его главная цель на данный момент — окончательный разрыв духовной многовековой связи русского и украинского народов, считает экс-премьер.

«Каждый православный украинец это должен понять ясно и отчетливо, — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook. — Сейчас его долгом и прямой обязанностью является встать на защиту своей церкви, своей Веры».

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион констатировал факт того, что Константинопольский патриархат претендует на десятки украинских церквей и монастырей.

Создание новой православной церкви на Украине инициировал Порошенко. Вопреки нормам Конституции, политик допустил прямое и грубое вмешательство в дела церкви. Константинополь поддержал инициативу Порошенко, хотя ранее заявлял, что УПЦ МП является единственной канонической православной церковью на Украине.