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«Не подлежит объяснению»: писателя Ерофеева не пустили в Грузию

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«Не подлежит объяснению»: писателя Ерофеева не пустили в Грузию

Москва, 24 ноября. Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию. В аэропорту его отправили на самолете обратно в РФ.

По словам Ерофеева, грузинские пограничники сообщили ему об отсутствии разрешения на посещение Грузии. При этом, отметил писатель, на просьбу объяснить, в связи с чем связано такое решение, сотрудник пограничной службы не дал каких-либо разъяснений.

«Почему и как? Сказал, что это не подлежит объяснению», — приводит ТАСС слова Ерофеева.

По мнению писателя, в действиях грузинской стороны есть нелогичность, так как весной этого года он посещал страну в качестве почетного гостя кинофестиваля. По его словам, такому повороту событий удивились и его грузинские друзья.

Ерофеев предположил, что повлиять на решение Тбилиси о пропуске в страну могла его поездка в Абхазию. Хотя могли быть и другие причины, добавил он.

На днях сообщалось, что создателю тележурнала «Ералаш» Борису Грачевскому отказали во въезде на территорию Грузии. По его словам, его не пустили в страну из-за того, что до этого он был в Абхазии.

Автор: Дарья Смолина
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