Прага, 24 ноября. Россия является «угрозой» для Чехии и других членов Евросоюза, заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек.

По его мнению, Россия представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». Он заявил, что Прага не должна «сидеть сложа руки», а обязана противостоять подобным «угрозам». Петршичек также призвал отнестись очень серьезно к докладам чешской разведки касательно России.

Примечательно, что никаких аргументов, которые бы подтверждали приписываемые чешским министром «угрозы» со стороны России, Петршичек не привел.

Стоит отметить, что позиция главы дипломатического ведомства Чехии значительно отличается от взглядов других представителей чешкой власти. Так, чешский премьер-министр Андрей Бабиш не считает, что от России может исходить угроза. Он рассчитывает, что отношения между Москвой и Прагой нормализуются. Таких же взглядов придерживается и президент Чехии Милош Земан, который неоднократно отмечал важность взаимодействия с Россией и бессмысленность введенных против Москвы санкций.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя высказывание британского начальника Генштаба Марка Карлтона-Смита о том, что Россия представляет большую угрозу, нежели запрещенные в РФ террористические организации «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1, заявил, что Москва не может никому запретить проявлять свои «интеллектуальные и политические» способности. Российский министр выразил надежду, что в Соединенном Королевстве проверяют свои решения на адекватность.

1 Организация запрещена на территории РФ.