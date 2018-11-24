Клинцевич отреагировал на попытки Порошенко выставить голод в СССР «геноцидом украинцев»

Москва, 24 ноября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что около 30 стран признали голод 1930-х годов «геноцидом украинцев».

По словам сенатора, передергивание истории для разжигания ненависти украинцев к России является «козырной картой» Порошенко. Российская сторона подобные приемы решительно осуждает, как в политическом, так и в моральном отношении они совершенно недопустимы, подчеркнул Клинцевич.

Термин «голодомор», который Украина пытается навязать мировому сообществу, используя нынешнюю политическую конъюнктуру, Россия категорически неприемлет, потому как для Советского Союза голод 1932-1933 годов стал трагедией всего народа, добавил сенатор.

«Это – неприкрытая спекуляция на трагедии», — резюмировал он.

Отметим, что украинские власти объявили «голодомор» актом «тоталитарного террора» и геноцидом в отношении граждан Украины. Киев желает, чтобы все мировое сообщество согласилось с точкой зрения властей Украины. Известно, что голод в СССР в период 30-х годов стал гуманитарной катастрофой и трагедией для многих народов. Позиционирование произошедшего как «геноцида» в России назвали попыткой политизировать историю.

Как отметили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, сильнейший голод затронул русских, украинцев, казахов и другие народы. Переписи населения в 1926 и 1937 годах свидетельствуют о том, что в результате голода население на Северном Кавказе сократилось на 20,4%, на Украине потери составили 20,5%, в Поволжье — на 23%, в Казахстане — на 30,9%.