В Роскосмосе объяснили слова Рогозина о необходимости проверить, были ли американцы на Луне

Москва, 24 ноября. В Роскосмосе заявили, что слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о необходимости проверить, были ли американцы на Луне, являются шуткой.

Ранее Рогозин во время своего визита в компанию «Российские космические системы» предложил президенту Молдавии Игорю Додону проверить, были ли американцы на Луне.

«Шутка, конечно», — приводит РИА Новости слова официального представителя Роскосмоса.

Напомним, американец Нил Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 года, совершив первую в истории человечества высадку на спутник Земли. Всего на Луне побывало 12 американцев.