Бывший глава саудовской разведки усомнился в выводах ЦРУ по делу Хашукджи

Москва, 24 ноября. Бывший глава саудовской разведки Турки аль-Фейсал усомнился в выводах ЦРУ США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ считает, что приказ убить саудовского оппозиционного журналиста якобы отдал лично наследный принц Саудовской Аравии. Эр-Рияд в свою очередь отвергает какую-либо причастность членов королевской семьи к случившемуся. При этом никаких официальных доказательств «связи» наследного принца с убийством Хашукджи не было опубликовано.

По информации агентства, аль-Фейсал отметил, что выводы ЦРУ не стоит воспринимать, так как ведомство «ошибалось и раньше». Бывший глава саудовской разведки напомнил, что ЦРУ заявило о якобы наличии химического оружия в Ираке, и это стало причиной вторжения войск Соединенных Штатов на территорию этой страны в 2003 году. Он подчеркнул, что данные ЦРУ были «абсолютной ложью».

«ЦРУ не обязательно является лучшим примером, [когда речь идет о] заслуживающих доверия разведывательных донесениях или оценках развединформации», — заявил он.

Напомним, Хашукджи исчез 2 октября, в этот же день он посещал консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что между ним и сотрудниками дипмиссии произошла ссора, и журналист был убит.