Сирия, 24 ноября. Военнослужащие САА освободили из плена боевиков к западу от Алеппо 10 мирных жителей. В результате очередного авианалета США в провинции Дейр-эз-Зор погибли 20 гражданских лиц. На южной окраине города Хасака прогремел мощный взрыв, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили из плена боевиков к западу от Алеппо 10 мирных жителей.

Курды: были заподозрены в совершении серии грабежей домов местного населения в восточных кварталах Ракки.

Международная коалиция: в результате очередного авианалета в провинции Дейр-эз-Зор убила 20 гражданских лиц.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): пыталось продвинуться в направлении города Хараедж к северу от Хаджина; подозревается в организации взрыва на южной окраине Хасаки.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с другими протурецкими бандгруппами спровоцировали столкновения с армией САР к северо-западу от Алеппо.

Провинция Алеппо

К северо-западу от Алеппо вспыхнули перестрелки между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками протурецких исламистских сил, передает новостной Twitter-ресурс (@afrin_monitor). Радикалы обстреляли шиитский город Аз-Захра, в то время как правительственные силы САР вели огонь по опорным пунктам «Ахрар аш-Шам» и других союзных Турции группировок на окраине населенного пункта Хайян. Более подробные сведения о ходе столкновений и возможных потерях сторон пока выясняются.

Сирийские военнослужащие в ходе недавней спецоперации освободили 10 гражданских лиц, находившихся в плену джихадистов к западу от административного центра региона. По данным канала в Twitter Syria Scope, бывшие пленники уже вернулись в свои дома или были доставлены к ближайшим родственникам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что в результате недавних авианалетов ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами в районе города Хаджин и к северу от него погибли десятки местных жителей, поскольку ряд ударов США вновь пришлись по жилым кварталам прифронтовых поселений на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. По информации сирийского новостного центра SANA, всего в ходе бомбардировок американской авиации погибли 20 мирных граждан, причем среди них — девять детей. Никаких сведений о потерях в рядах ИГ1 в ходе налетов международной коалиции между тем не поступало.

Курдские радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** наконец смогли приостановить продвижение бандгрупп «Исламского государства» со стороны Хаджина, передает Step News Agency. После взятия поселка Аль-Бахра джихадисты устремились к соседнему населенному пункту Хараедж, однако вскоре были вынуждены вернуться назад.

Провинция Ракка

Неизвестные боевики ограбили ряд домов мирных жителей в районе Аль-Машлаб на востоке города Ракка, передает местный новостной канал в соцсети Facebook (@raqqa.sy). К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал. Подозревается, что серия краж могла быть осуществлена членами «спящих ячеек» ИГИЛ, которые до сих пор действуют в административном центре провинции и во многих других районах северо-восточной части Сирии, где базируются курдские радикалы. «Демократические силы» даже на данный момент — больше года спустя после «освобождения» Ракки — не провели качественную зачистку кварталов города от остатков ИГ и взрывных устройств, заложенных джихадистами. Впрочем, ряд местных активистов считают, что грабежи могли быть совершены и самими бойцами SDF.

Провинция Хасака

Вблизи объектов SDF на окраине района Гувейран в южной части Хасаки детонировало самодельное взрывное устройство, сообщают источники канала Jisr TV. В настоящее время на месте случившегося работает так называемая курдская полиция «Асайиш». Данные о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях сейчас устанавливаются. Предполагается, что СВУ было активировано боевиками подпольных бандгрупп «Исламского государства». Также к организации взрыва у позиций «Демократических сил» могут быть причастны местные отряды ополченцев-арабов, которые выступают против произвола курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)