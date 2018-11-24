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Поиском внешнего врага Лондон оправдывает военные расходы — посольство РФ

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Поиском внешнего врага Лондон оправдывает военные расходы — посольство РФ

Москва, 24 ноября. Лондон оправдывает военные расходы постоянным поиском внешнего врага, говорится в комментарии российского посольства в Британии.

В посольстве отметили, что угроза Британии со стороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 снизилась, причем в большей степени благодаря России. Отмечается, что именно Москва «существенно укрепила безопасность» Соединенного Королевства за последние несколько лет.

«Этот постоянный поиск врага является не только оправданием британских военных расходов, но и попыток страны сохранить за собой место активного участника международных процессов, как их понимают в Лондоне», — приводит РИА Новости сообщение российского посольства.

При этом в посольстве отметили, что Британия, размещая свой военный контингент вблизи российских границ, демонстрирует агрессивную внешнеполитическую линию. Кроме того, именно Лондон вместе с Вашингтоном развязал агрессию в Ираке, ликвидировал государственность в Ливии и в апреле этого года нанес в Сирии ракетный удар под вымышленным предлогом.

«Консервативное правительство де-факто мало что сделало для борьбы с терроризмом. К тому же, Лондон продолжает наращивать военные расходы», — отметили в дипмиссии.

Ранее глава Генштаба Британии Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для Британии большую угрозу, чем террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Карлтона-Смита, выразил надежду, что Лондон проверяет свои решения на адекватность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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