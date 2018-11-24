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Варшава присоединилась к созданию сил быстрого реагирования ЕС на киберугрозы

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Варшава присоединилась к созданию сил быстрого реагирования ЕС на киберугрозы

Варшава, 24 ноября. Варшава присоединилась к проекту по созданию сил быстрого реагирования на киберугрозы, который курируется Вильнюсом. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак подписал соответствующий документ к проекту.

По мнению литовского министра обороны Раймундаса Кароблиса, присоединение Варшавы к проекту говорит об объединении усилий по предотвращению угроз в сфере кибернетической безопасности и укреплении коллективной защиты. Он отметил значимость подписанного польским министром обороны протокола для сотрудничества в предотвращении хакерских атак.

Напомним, в 2017 году Вильнюс предложил создать силы быстрого реагирования ЕС на киберугрозы.

Автор: Дарья Смолина
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