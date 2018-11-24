Трех человек обвинили во Франции в финансировании террористов в Сирии

Париж, 24 ноября. Парижский суд предъявил трем задержанным обвинения в финансировании террористической деятельности в Сирии, сообщило агентство AFP.

Двое мужчин и женщина были заключены под стражу во вторник. Их обвинили в создании преступной группировки, которая преследует террористические цели, и финансировании терроризма. Отмечается, что они перевели деньги боевикам в Сирии, которые близки к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Во вторник правоохранительные органы Франции задержали пятерых человек. Однако позже двоих отпустили, «обвинения против них на нынешнем этапе не выдвигаются».

1 Организация запрещена на территории РФ.