Если ты можешь помочь, помогай! Лекция в поддержку бездомных от волонтера «Ночлежки». ФАН-ТВ

В Петербурге в 11-й раз прошла акция «Эспресс-помощь». В этот день дружественные кафе отдают «Ночлежке» деньги, вырученные от продажи кофе. В рамках акции Андрей Чапаев прочитал лекцию «Формат ночлежных домов в Петербурге», чтобы собрать средства на работу пункта обогрева для бездомных.

«Я сегодня на двух стульях получается: с одной стороны человек, который работает в «Ночлежке», а с другой — тот человек, который будет пытаться заработать на наш пункт обогрева. Это такая большая армейская отапливаемая палатка, где любой человек без справок и документов может прийти и переночевать, получить горячий ужин и утром завтрак. Что может быть лучше, чем помогать другому человеку, когда ты имеешь для этого возможность и видишь результат своей помощи сразу. Тем более, помощь бездомным — это самое последнее, чем хотят заниматься люди. Поэтому мне кажется очевидным помогать тем, кому мало кто помогает. Если ты можешь помочь, помогай!», — говорит руководитель гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев.

Акция «Эспресс-помощь» проводится в разных местах и форматах — это и лекции, и просмотры фильмов, и мастер-классы. Десять предыдущих акций принесли «Ночлежке» 1 978 936 рублей. На эти деньги 230 человек смогли выбраться с улицы.