«Полуавтокефальная церковь»: в РПЦ заявили о планах Константинополя на украинские монастыри и храмы

Москва, 24 ноября. Константинопольский патриархат претендует на десятки украинских церквей и монастырей. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, предоставление автокефалии неканоническим религиозным организациям на Украине выгодно Константинополю для реализации собственных интересов. Митрополит Иларион отметил, что патриарх Константинопольский Варфоломей увлечен «выполнением политического заказа».

«Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею», — сказал Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что не готов подтвердить или опровергнуть данные заявления прессы. Митрополит также рассказал о том, что Константинопольский патриархат рассчитывает получить около 20 церковных объектов: монастыри, храмы и другие объекты недвижимости украинской церкви.

Представитель РПЦ считает, что получение томоса об автокефалии поставит Киев в зависимое положение от Константинопольского патриархата. По его словам, право на миро глава новой «объединенной украинской церкви» должен будет получить от Константинополя.

«Если миро нужно брать из какой-то другой церкви, значит, это не поместная, а некая полуавтокефальная церковь», — отметил митрополит Иларион.

Напомним, в сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. В Русской православной церкви предупреждали, что такой шаг может привести к расколу веры. Несмотря на это, Константинополь отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. Кроме того, Константинополь снял обвинения с глав двух раскольничьих церквей: предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем, назвав его решения «канонически ничтожными», так как они противоречат нормам церковного строя.

В Киеве же рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю «объединенной украинской церкви», которого выберут на «объединительном соборе». Каноническая УПЦ МП отказалась от участия в данном мероприятии.