В Кирове пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку

Киров, 24 ноября. Автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель, сбил на Московской улице в Кирове двух человек: женщину и девочку. Ребенок скончался. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил сперва женщину, а через несколько метров 10-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия.

Как выясняло Федеральное агентство новостей, за рулем автомобиля находился 28-летний Михаил Шатохин. Он пытался скрыться с места аварии, но не смог. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи.