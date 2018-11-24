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Скончался британский кинорежиссер Николас Роуг

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Скончался британский кинорежиссер Николас Роуг

Москва, 24 ноября. Кинорежиссер, оператор Николас Роуг скончался в Лондоне на 91-м году жизни, сообщило издание BBC News со ссылкой на родственников артиста.

По информации BBC News, кинорежиссер умер в ночь на субботу, 24 ноября, в кругу семьи. Что стало причиной смерти Роуга, не уточняется.

Николаус Роуг снял фильмы «Обход», «Ведьмы», «Нетерпение чувств», он также работал над сериалом «Приключения молодого Индианы Джонса». Фильм Роуга «Ничтожество» был отмечен на Каннском кинофестивале в 1985 году.

Автор: Дарья Смолина
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