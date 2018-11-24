Порошенко призвал Раду завершить декоммунизацию переименованием Днепропетровской области

Киев, 24 ноября. Украинский президент Петр Порошенко призвал Верховную раду завершить декоммунизацию в стране переименованием Днепропетровской области. Об этом он заявил во время своего выступления по случаю 85-й годовщины голодомора.

Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. По его словам, он внес в Раду соответствующий законопроект.

«Закон требует это решение провести через изменения в конституцию», — сказал украинский президент.

В минувший вторник украинская Рада не смогла направить на экспертизу в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. После чего Порошенко внес в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, согласно которому в стране запрещена пропаганда советской символики. Закон предполагает переименование улиц и городов, которые были названы в честь советских государственных деятелей.

Два года назад на Украине в рамках процесса декоммунизации Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград – в Кропивницкий. Однако области до сих пор носят старые названия, для их переименования необходимо внести поправки в конституцию.