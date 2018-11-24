Террористы захватили в заложники более 10 человек при атаке на селение в Ливии

Москва, 24 ноября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 захватили в заложники более десяти человек при атаке на селение Тазербо на юго-востоке Ливии.

Боевики во время атаки населенного пункта захватили в заложники 11 местных жителей и увезли их в неизвестном направлении, сообщил представитель сил безопасности региона. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают захваченных террористами жителей.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу члены «Исламского государства» атаковали пост полиции в Тазербо. Между сотрудниками полиции и боевиками произошла перестрелка, в результате которой погибли восемь человек, среди которых пять полицейских и три мирных жителя.

1 Организация запрещена на территории РФ.