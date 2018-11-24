Появились подробности ДТП с четырьмя погибшими на трассе Орел — Тамбов

Орел, 24 ноября. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности двух погибших в результате ДТП в Орловской области, сообщает источник Федерального агентства новостей. Столкновение двух авто произошло на седьмом километре трассы Орел — Тамбов.

Все погибшие находились в салоне автомобиля Volkswagen Passat. Жертвами стали четыре человека: мужчина, который находился за рулем, и три женщины. Установлены личности двух пассажирок: Татьяна Калинина (46 лет) и Елена Филонова (55 лет). Водителя и третью погибшую пока не опознали. Как сообщил источник ФАН, по предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя Volkswagen, который пытался обогнать рейсовый автобус.

Отмечается, что в салоне автобуса находились 22 человека. Никто из них не пострадал. Всех пассажиров пересадили в резервный автобус, который был доставлен на место аварии.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Орловской области. ФАН опубликовало видео с места происшествия. Полиция выясняет детали произошедшего и опрашивает свидетелей.