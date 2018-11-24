Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Киев, 24 ноября. Украинский проект «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В ведомстве отметили, что решение о продлении проекта связано с недофинансированием в 2015-2017 годах.

«В бюджете на 2019 уже заложено 400 миллионов гривен (14,4 миллионов долларов), но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», — говорится в сообщении МВД Украины.

Глава МВД Арсен Аваков уточнил, что в настоящее время выполнено 47% работ по реализации проекта.

Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал отметил, что обустройство российско-украинской границы на сегодняшний день является одной из основных задач. По его словам, уже созданы отделения пограничной службы, в них насчитывается около 30 человек.