Более 80 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции

Париж, 24 ноября. Во Франции число участников акций протеста, направленных против повышения цен на топливо, выросло до 81 тысячи человек. Ранее сообщалось, что в протестах участвуют около 23 тысяч французов, при этом восемь тысяч человек вышли на улицы в Париже.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел Франции, массовые акции по территории всей страны проводит движение под названием «Желтые жилеты». Во время митингов были задержаны 35 человек, восемь человек пострадали.

Отмечается, что масштабные акции протеста начались 17 ноября. Жители Франции недовольны повышением цен на топливо. С января 2019 года цены на бензин в стране должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным СМИ, на прошлой неделе в акциях участвовали более 287 тысяч человек.