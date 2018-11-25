Сирия, 25 ноября. Курды потеряли поселение Аль-Бахра и ряд других территорий в районе Хаджина под натиском ИГ1. 20 жителей юго-восточной части Дейр-эз-Зора были убиты ударами ВВС коалиции США. «Джебхат ан-Нусра»1*** разогнала массовую сидячую демонстрацию в Идлибе, открыв стрельбу по людям, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: занимались ликвидацией СВУ, неразорвавшихся мин и кустарных вооружений джихадистов к востоку от Дамаска; вели ответные обстрелы позиций «Тахрир аш-Шам» в предместьях Аль-Латамины.

Сирийская свободная армия** (ССА): начала новые рейды против радикалов, пытающихся выйти из-под эгиды Анкары, в Африне.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): захватило в плен нескольких курдских бойцов, а также их военный пикап и оружие на юго-востоке Дейр-эз-Зора; отбило у радикалов SDF**** поселение Аль-Бахра.

Международная коалиция: убила 20 гражданских лиц, в том числе девять детей, в ходе авианалетов в окрестностях Хаджина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): разогнала массовую сидячую демонстрацию в Идлибе, открыв стрельбу по людям; убила журналиста и ранила члена его семьи в городе Кафр Зета.

Курды: начали срочную переброску дополнительных отрядов YPG к «Хаджинскому карману»; задержали двух мужчин в Тель-Абъяде в целях их принудительной мобилизации в свои ряды; оказались под артиллерийскими обстрелами ВС Турции на севере Ракки.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) в минувшие сутки с 12 до 13 часов занимались ликвидацией СВУ, неразорвавшихся мин и кустарных вооружений джихадистов рядом с поселком Хазза, находящимся в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, сообщал Twitter-канал (@SyriawatanNews). Этот населенный пункт вместе с другими территориями оазиса почти с самого начала сирийского кризиса находились под контролем террористов «Джейш Аль-Ислам»*****, «Джебхат Фатх аш-Шам» и других исламистских группировок. Данные районы были полностью зачищены от боевиков войсками САР в апреле текущего года при поддержке российских ВКС.

Провинция Алеппо

После недавних спецопераций Сирийской свободной армии (ССА) в городах Азаз, Ахтарин и на северо-востоке Алеппо главари протурецкого формирования решили вернуть отряды боевиков в Африн для продолжения кампании по зачистке захваченных территорий от радикалов, пытающихся выйти из-под эгиды Анкары. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в связи с этим в нескольких населенных пунктах кантона к северо-западу от административного центра региона, и в частности — в Джандарисе, был установлен комендантский час. Стоит отметить, что во время рейдов ССА в самом городе Африн боевиками активно применялось крупнокалиберное оружие. Соответственно, в ходе противостояния серьезный урон понесли не только исламисты — также погибли и получили ранения как минимум 25 гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

К северу и к северо-востоку от Хаджина в минувшие сутки продолжались ожесточенные бои между курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) и бандформированиями «Исламского государства». Последние вели атаки на этих направлениях, и, по данным подконтрольного джихадистам портала Al Amaq, им удалось значительно продвинуться, в частности — занять поселение Аль-Бахра, а также ликвидировать и захватить в плен большое количество бойцов-курдов. Террористы обнародовали видео с места событий в подтверждение данных сообщений. Согласно информации военного источника в Twitter (@Breizhman1983), в заложниках у ИГ оказалось больше 10 радикалов SDF. На сайте Al Amaq позже был выложен видеоролик, запечатлевший взятых в плен курдов в одной из тюрем ИГИЛ. Также исламистам удалось отбить у «Демократических сил» военный пикап Humvee и часть вооружений.

Согласно информации агентства Euphrates Post, ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, накануне пытались помочь курдам отбиться от исламистов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, однако безуспешно. Позже стало известно, что в результате авианалетов США и их союзников в предместьях Хаджина погибли 20 гражданских лиц, в том числе девять детей. Об этом сообщил один из государственных телеканалов САР.

Из-за наступления ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор накануне началась переброска к «Хаджинскому карману» дополнительных курдских отрядов. По информации связанного с SDF источника в сети Twitter (@VivaRevolt), в регион направлено большое количество бандгрупп «Демократических сил» практически из всех районов самопровозглашенного Сирийского Курдистана на северо-востоке САР.

Провинция Идлиб

Отряды «временного правительства» Идлиба, которое состоит в основном из членов «Джебхат ан-Нусры», вчера пытались разогнать сидячую демонстрацию в административном центре провинции, открыв стрельбу по гражданским лицам. По информации Halab Today TV, в акции протеста приняли участие десятки мирных жителей. Точные сведения о количестве раненых и убитых еще устанавливаются. Согласно предположениям местных наблюдателей, митинг стал реакцией на убийство боевиками двух медиа-активистов, которое произошло за день до этого в городе Кафр-Набаль к югу от Идлиба.

Провинция Ракка

Курдская «полиция» под названием «Асайиш» накануне задержала двух мужчин в городе Тель-Абъяд на севере провинции Ракка. Позже, как передавали источники Masar Press Agency, молодые люди были принудительно направлены на одну из баз Отрядов народной самообороны (YPG) в целях прохождения военного обучения и дальнейшего вступления в курдские бандгруппы. Таким образом, бойцы YPG продолжают вести незаконную мобилизацию мирных жителей в свои ряды на северо-востоке Сирии. Более того, по сообщениям местных активистов, в ряде районов Рожавы случаи насильственной вербовки в SDF даже участились в связи с грядущей операцией турецкой армии.

По данным местного информационного Twitter-ресурса (@Raqqa_SL), ВС Турции вчера возобновили артиллерийские удары по укрепрайонам «Демократических сил» на окраине города Тель-Абъяд к северу от Ракки. Сведения об уроне, нанесенном бандформированиям SDF, еще выясняются.

Провинция Хама

Подразделения САА, базирующиеся у линии фронта к югу и к востоку от Аль-Латамины, в прошедшие сутки вели ответные обстрелы позиций террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и других выступающих против примирения исламистских группировок в предместьях данного населенного пункта. Согласно данным источника в Telegram (@aheey555), огонь велся преимущественно из минометов. Позже к обстрелам объектов террористов на этом направлении также подключились артиллерийские дивизионы армии САР, передавало информагентство Masar Press Agency. По его сведениям, ударам правительственных войск также подверглись районы скопления боевиков недалеко от поселения Лахая, тоже расположенного на севере провинции Хама.

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» в прошедшие сутки ворвались в квартиру журналиста по имени Абд Аль-Салам Аббуд в Кафр Зете к северу от Хамы и начали стрельбу, передавал новостной Twitter-канал (@Step_Agency). В итоге журналист был убит. Кроме того, был ранен один из членов его семьи. О причинах данного налета все еще ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)