Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Орел — Тамбов

307
0 Оставить комментарий

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Орел — Тамбов

Орел, 24 ноября. Фура и автомобиль Volkswagen столкнулись на седьмом километре трассы Орел — Тамбов в Орловской области. Легковое авто попало под большегруз, сообщает источник Федерального агентства новостей. В распоряжении редакции оказалось видео с места ДТП.

Четыре человека, которые находились в салоне Volkswagen, погибли. Их личности установить пока не удалось из-за отсутствия документов. Отмечается, что все погибшие — мужчины.

На кадрах запечатлены очевидцы ДТП, сотрудники правоохранительных органов и автомобили экстренных служб. Полиция проводит осмотр места происшествия и опрашивает свидетелей.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.