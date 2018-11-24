Четыре человека погибли в ДТП на трассе Орел — Тамбов

Орел, 24 ноября. Фура и автомобиль Volkswagen столкнулись на седьмом километре трассы Орел — Тамбов в Орловской области. Легковое авто попало под большегруз, сообщает источник Федерального агентства новостей. В распоряжении редакции оказалось видео с места ДТП.

Четыре человека, которые находились в салоне Volkswagen, погибли. Их личности установить пока не удалось из-за отсутствия документов. Отмечается, что все погибшие — мужчины.

На кадрах запечатлены очевидцы ДТП, сотрудники правоохранительных органов и автомобили экстренных служб. Полиция проводит осмотр места происшествия и опрашивает свидетелей.