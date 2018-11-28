Об инфляции и индексации. Колонка Николая Старикова

Оба слова на «и». Одно вытекает из другого. Но ясности нет никакой. Судите сами.

Что такое инфляция? Это рост цен за какой-то период. По сути, инфляция — это процент обесценения денег за некий временной промежуток, который вычисляется непонятно как. Почему непонятно как? Да просто потому, что мы слышим и видим в статистике цифры инфляции столь незначительные, что они никак не стыкуются с реалиями нашей жизни.

«В 2017 году российская экономика установила абсолютный рекорд по инфляции, причем рекорд по-своему хороший. Этот показатель по итогам всего года был равен 2,5%, даже при том, что государство при планировании бюджета исходило из прекрасного показателя в 4%», — сообщает BankingClub.ru.

В 2018 году инфляция, согласно прогнозам правительства, должна составить 4%.

Вы готовы, положа руку на сердце, согласиться с тем, что в прошлом 2017 году ваши деньги и бюджет облегчились лишь на 2,5%, а в текущем году — на 4%?

Попробуем сформулировать вопрос несколько иначе: вы согласны с тем, что по итогам 2018 года вы смогли купить, оплатить, истратить на тот же объем услуг, покупок и платежек на 4% больше средств, чем в году прошлом? Или, истратив за год ровно тот же объем денег, получили в итоге на 4% меньше продуктов, услуг, литров бензина и всего остального?

Я еще не встречал ни одного человека, который мог бы согласиться с цифрой инфляции в 2,6 или 4%. Все ощущают это пресловутое удешевление денег своим кошельком и скорее чувствуют, нежели могут назвать точную цифру. Точно не 2,6%, точно не 4%. Больше. А насколько больше? Не знаю, но точно больше. Цены-то на все растут!

Вот об этом росте давайте сейчас и поговорим. Дело в том, что…

«С 1 июля проводится ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. При этом с 2017 года ориентируются на уровень прогнозируемой инфляции (в 2017 и 2018 году показатель уровня инфляции составлял около 4%). Решение об ограничении цен уровнем инфляции было принято Федеральной антимонопольной службой», — указано на сайте uslugi-zhkh.ru.

Ежегодно наши цены на коммунальные услуги гарантированно растут. При этом — не более чем на тот самый уровень инфляции, который непонятно как вычисляется и с цифрой которого никто не согласен. Вероятно, «вычисляется» он столь небольшим, чтобы, во-первых, не пугать граждан страны, а во-вторых, чтобы сдерживать аппетиты некоторых монополий.

Но давайте зададим вопрос иначе: а почему, собственно говоря, ежегодно должны расти цены на электричество, газ, воду и другие коммунальные платежи?

В ответ нам как раз скажут про инфляцию: «На повышение тарифов ЖКХ влияют прежде всего удорожание расходных материалов, топлива, а также стоимость обслуживания и ремонта коммунальной инфраструктуры» (uslugi-zhkh.ru).

И вот здесь начинается самое интересное. Любой, кто ведет хозяйственную деятельность внутри России, вправе назвать точно такой же перечень причин, которые объяснят, почему он увеличил цены: «Удорожание расходных материалов, топлива и т. д. и т. п.». В итоге это приводит к тому, что в цене растет все, начиная от продуктов и заканчивая всевозможными услугами.

А что не растет? А не растет зарплата, доходы не растут. При повышении всего и вся зарплата за всем этим не поспевает. Почему? Да потому что не существует никакого правила, чтобы все виды денежных доходов ежегодно индексировались хотя бы на те же самые четыре возможных процента инфляции у всего населения страны!

Допустим, вы работаете в частном секторе. Ваш работодатель поднимет вам зарплату на 4% в год, только потому что «инфляция»? Нет. А если вы попросите или потребуете у него ее увеличить, то он либо вас не поймет, либо откажет, сославшись как раз на тяжелые времена, подорожание всего и падение доходов.

Почему же тогда газ, вода, свет и все остальное «коммунальное» должно дорожать гарантированно? Ведь во всех компаниях, чьими услугой и продуктом в итоге является газ в нашей плите, свет в нашей лампочке, чистота на лестничной клетке и вода в кране, работают такие же граждане России, чья зарплата не растет в обязательном порядке на пресловутые 4%?!

Ежегодное автоматическое удорожание коммунальных услуг и такой же гарантированный ползучий рост цен на бензин как раз и является стартовым пистолетом для всеобщего роста цен на все и вся! Хотите, чтобы инфляция уменьшилась, чтобы цены не росли? Прекратите гарантированно поднимать цены на то, чем пользуются все, что входит в стоимость любого товара или услуги.

Необходимы не «индексации инфляции», а замораживание роста тарифов. Необходимо не ограничение роста цены на бензин, а полное ее замораживание. На законодательном уровне.

Вслед за ценами на коммуналку и на бензин встанут и все остальные цены. И вот здесь можно будет медленно, но верно увеличивать денежные доходы населения, что будет автоматически означать рост жизни и потребления внутри России. Граждане начнут жить год от года все лучше. Появится уверенность в завтрашнем дне, которой так не хватает в том числе и для решения демографических проблем.

В Советском Союзе было много проблем, но проблема роста цен на коммуналку и бензин была решена. Цены не росли. Если это смогли сделать «неэффективные» коммунисты, почему же это никак не могут сделать те, кто обвиняет Советскую власть в неправильном ведении хозяйства?

И в завершение вопрос: вы уверены, что в Саудовской Аравии ежегодно и ежемесячно растет стоимость литра бензина вместе со стоимостью электричества, воды, газа и коммунальных услуг?