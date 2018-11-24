Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже

Париж, 24 ноября. Съемочная группа RT и стрингер видеоагентства Ruptly пострадали при освещении акций протеста в Париже, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

В Париже бастующие требует от французских властей не повышать цены на топливо. С 1 январе во Франции стоимость бензина увеличится на 2,9 евроцента, а дизеля — 6,5 евроцента за литр. В связи с акциями протеста в Париже закрыли Эйфелеву башню и несколько станций метро в центре французской столицы.

По словам Симоньян, оператор телеканала получил небольшую травму головы, а один из корреспондентов — ожоги. Она добавила, что неизвестный бросил камень в стрингера.

Симоньян отметила, что, несмотря на случившееся, телеканал продолжает вести репортаж и транслировать происходящее в прямом эфире.