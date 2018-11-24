«Следует модной тенденции»: в Госдуме объяснили «сказки» Порошенко о влиянии РФ на выборы на Украине

Москва, 24 ноября. Украинский президент Петр Порошенко следует модной тенденции, придумывая влияние России на результаты предстоящих выборов на Украине. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Он следует модной тенденции, что если мы можем повлиять на выборы в Америке, Великобритании, Черногории, то на Украине уж точно. Вот собственно в этом заключается его сказка, о том, что Россия влияет на выборы», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Кроме того, по мнению Калашникова, с помощью высказываний о том, что Москва якобы «повлияет» на выборы на Украине, украинский лидер пытается «заранее подстелить себе соломку», так как шансы Порошенко на победу в предстоящих выборах низки.

Ранее украинский лидер заявлял о многочисленных попытках Москвы уже сейчас повлиять на президентские и парламентские выборы, которые пройдут на Украине в следующем году.

Напомним, президентские выборы на Украине запланированы на весну 2019 года, парламентские — на осень. По результатам опроса лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 21% украинцев, при этом нынешнего президента Украины Петра Порошенко — 10%.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев обвинял Москву во вмешательстве в дела страны, в частности в участии в конфликте на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

Также после смены власти на Украине новое руководство заявило, что приоритетным направлением внешней политики является курс на «европейскую интеграцию».